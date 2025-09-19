San Martín de San Juan no logró imponerse en su casa y sufrió una derrota por 2 a 1 ante Vélez Sarsfield, en un partido intenso disputado en el estadio Hilario Sánchez, correspondiente a la fecha 9 de la Liga Profesional. A pesar de haber descontado en el marcador, el equipo de Leandro Romagnoli no logró igualar el encuentro. Con esta caída, el verdinegro desperdició una oportunidad crucial para alejarse de la zona de descenso, dando aire a equipos como Aldosivi y Talleres de Córdoba, que aún no han jugado sus respectivos partidos. De este modo, la situación del equipo sanjuanino podría complicarse aún más en la lucha por la permanencia en Primera.

Desde el inicio, el partido no fue favorable para el Verdinegro, por lo que en apenas nueve minutos, Manuel Lanzini recibió una asistencia al vacío de Isaías Andrada y definió con potencia para abrir el marcador. A partir de allí, Vélez manejó los tiempos y obligó a San Martín a buscar con envíos aéreos y tiros de media distancia. En una de las más claras, Diego González cabeceó de pique y la pelota pasó apenas desviada.

Publicidad

Ya en el complemento, cuando parecía que San Martín se acomodaba en el campo, llegó el segundo golpe. A los 39 segundos, Dilan Godoy armó una pared con Lanzini, entró al área y fusiló a Borgogno para el 2-0. El golpe anímico fue fuerte, pero el local reaccionó rápido: a los 14 minutos, Ignacio Maestro Puch conectó de cabeza un córner de Marco Iacobellis y descontó para el 2-1.

La ilusión del empate se sostuvo hasta el tramo final, sobre todo cuando a los 52 minutos del segundo tiempo, el juez Gariano recurrió al VAR y decidió expulsar a Quirós por un cruce con Jaurena. La roja dejó a Vélez con uno menos y con fuerzas por el lado de San Martín..

Publicidad

Con este resultado, San Martín sumó su derrota número 15 desde que retornó a primera, siendo una pérdida muy dura, ya que lo coloca nuevamente en el descenso directo por la tabla de promedios.