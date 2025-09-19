La actividad minera en San Juan no se detiene, y prueba de ello es el ambicioso movimiento que acaba de realizar Vicuña, la empresa a cargo de los proyectos de cobre y oro Josemaría y Filo del Sol. La compañía lanzó un proceso de licitación para contratar los servicios de perforación diamantina, un paso clave que allana el camino para la Campaña de Exploración 2026.

Esta convocatoria, que se extendió a potenciales oferentes tanto de Argentina como de Chile, se desarrolla bajo un estricto cronograma que busca garantizar no solo la eficiencia, sino también la seguridad y salud de las personas que trabajarán en los sitios. Los trabajos, de alta complejidad técnica, se realizarán en plena Cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El plan de licitación de Vicuña incluye varias etapas, como visitas técnicas a los sitios de trabajo, consultas con los interesados y la presentación formal de propuestas. La empresa subrayó que, en un esfuerzo por promover la transparencia y el desarrollo local, el proceso también fue comunicado a las cámaras de proveedores mineros de San Juan.

Un punto fundamental de la licitación es que la evaluación de las ofertas no se basará únicamente en criterios económicos. Vicuña exigió a cada empresa participante la presentación de un Plan de Gestión Social. Este requisito busca asegurar que las firmas seleccionadas se comprometan con las comunidades locales, promuevan el empleo sanjuanino y adquieran bienes y servicios de la región.

“Este proceso licitatorio competitivo refuerza nuestro compromiso con el fortalecimiento de un ecosistema de proveedores que haga posible el avance de los proyectos Filo del Sol y Josemaría”, destacaron desde la compañía, confirmando así su apuesta por una operación que involucre de manera directa a los actores locales.

Este tipo de licitaciones son cruciales en la industria minera, ya que la perforación diamantina es el método más preciso para extraer muestras de roca del subsuelo. Estas muestras, a su vez, permiten a los geólogos determinar con exactitud la ley (concentración de mineral) y la extensión de los depósitos, lo que es vital para la toma de decisiones sobre la viabilidad y el diseño de los proyectos.

El lanzamiento de esta convocatoria es una señal clara de que Vicuña avanza con firmeza en sus proyectos en la provincia, consolidando a San Juan como un polo de inversión minera de relevancia internacional. La expectativa ahora se centra en cuáles serán las empresas que finalmente resulten adjudicatarias de este millonario contrato y cómo se desarrollará la Campaña de Exploración 2026, que promete ser una de las más importantes de la región.