¿En cuánto y por qué? Lewis Hamilton vendió su millonaria colección de autos

El siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha sorprendido al mundo del deporte y del coleccionismo con un giro radical en su vida personal. El piloto británico ha liquidado su exclusiva colección de 15 automóviles de lujo, valorada en cerca de 18 millones de dólares, para enfocar su energía y recursos en una nueva pasión: el arte. La noticia marca el fin de una era para Hamilton, cuyo garaje privado era un punto de constante fascinación entre los aficionados a los vehículos de alta gama.

La drástica decisión salió a la luz en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán, cuando a Hamilton se le preguntó sobre la posibilidad de adquirir la nueva Ferrari F80. Su respuesta fue contundente y reveladora: “No tengo más autos. Me deshice de todos, ahora me interesa más el arte”. El piloto de 40 años, que ahora corre para Ferrari, solo dejó una excepción a su nueva regla, mencionando que si comprara un coche, sería el icónico F40, al que considera "una verdadera obra de arte".

Publicidad

La joya de la corona que se disolvió

La vasta colección que poseía Hamilton, distribuida entre sus residencias en Mónaco y Los Ángeles, incluía algunas de las máquinas más codiciadas del planeta. Entre ellas se encontraban el exclusivo Pagani Zonda 760 LH (vendido en 2021), el hiperdeportivo Mercedes-AMG Project One, y modelos de colección como el Ferrari LaFerrari y el McLaren F1 de 1995. En total, la sumatoria de estos vehículos, que también incluía rarezas como el Shelby Cobra 427 de 1966, ascendía a unos 13 millones de libras esterlinas (17.7 millones de dólares).

El reciente fichaje por la Scuderia Ferrari, sin embargo, parece haber encendido también una vena creativa en el piloto. En el Gran Premio de Australia, Hamilton ya había adelantado su deseo de ir más allá del volante, revelando su aspiración de diseñar un modelo propio: “Quiero crear una Ferrari, un F44 inspirado en el F40, con palanca de cambios manual. Ese es uno de mis proyectos para los próximos años”, afirmó, dejando claro que su relación con la marca va más allá de la pista.

Publicidad

En la pista, el reto continúa

En el ámbito deportivo, Lewis Hamilton enfrenta el desafío de romper una racha sin precedentes en su carrera: aún no ha conseguido subir al podio en sus primeras 16 carreras con Ferrari. A pesar de la sequía, el británico tiene un récord de 18 temporadas consecutivas logrando al menos un top-3, y le restan ocho rondas para mantener viva esa marca. Consultado sobre sus expectativas, Hamilton se mostró realista, considerando que una victoria es "algo improbable", pero optimista: “Me encantaría conseguir un podio para el equipo en algún momento... Siento que he encontrado un par de cosas y ahora necesito trabajar para sacarlas adelante”.

La nueva etapa del piloto, marcada por el arte y el diseño, coincide con su reto más difícil en la Fórmula 1, evidenciando un profundo cambio de prioridades para una de las figuras más influyentes del automovilismo.