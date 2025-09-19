En el Estadio Hilario Sánchez, la cancha de San Martín, se ha comenzado a implementar un sistema de acceso innovador con el uso de tecnología Face ID. Desde este partido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, entre San Martín y Vélez, los molinetes de las plateas Oeste y Este han incorporado el reconocimiento facial como forma exclusiva de ingreso para los socios plenos y protectores que hayan completado previamente la verificación facial desde la app oficial del club.

Este novedoso sistema funciona mediante un proceso de registro sencillo en el que el hincha debe subir una selfie y una foto de su DNI a través de la aplicación móvil, similar al modelo utilizado en otras grandes instituciones como River Plate con su aplicación RiverID. Una vez realizado este registro, el hincha podrá acceder a las tribunas al presentarse ante los terminales con cámaras instalados en los molinetes. Estos escanearán su rostro y lo compararán con la plantilla facial previamente generada para permitir el ingreso. Todo el proceso se realiza de manera rápida y segura, sin la necesidad de mostrar entradas físicas ni digitales, lo que agiliza el acceso y mejora la seguridad.

En la fecha 9, San Martín apuesta a un sistema seguro para sus hinchas.

Testimonios de los hinchas verdinegros

DIARIO HUARPE estuvo presente en el estadio para conocer las impresiones de los hinchas sobre esta primera experiencia con Face ID. Muchos de ellos destacaron la practicidad y seguridad del nuevo sistema. "Está espectacular, está bueno. Lo que sí, que tiene que ser en otro lado, pero me parece perfecto porque así entramos más tranquilos", comentó uno de los socios que accedió a la platea Oeste.

Otro hincha agregó: "Es la primera vez que vengo, me parece bien el sistema. Así no entra gente peligrosa. Un preso, un asesino no puede entrar a la cancha".

El entusiasmo por el partido

Este nuevo avance tecnológico en el estadio no ha eclipsado el fervor por el partido de hoy. Miles de hinchas se acercaron al Hilario Sánchez con la esperanza intacta de que el equipo pueda lograr la permanencia en la Primera División. Aunque San Martín atraviesa un momento complicado en la tabla de posiciones y lucha por evitar el descenso, la fanaticada sigue creyendo en la salvación. Este encuentro ante Vélez, por la novena fecha del Torneo Clausura, es crucial para las aspiraciones del equipo y la fe de los hinchas en que aún es posible salvar la categoría.

Un paso más hacia la modernización del club

La implementación de Face ID en los ingresos es solo una de las muchas medidas que el club ha tomado para modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia de los socios y fanáticos. La tecnología se presenta como una herramienta clave para agilizar los accesos y aumentar la seguridad en un contexto donde la protección de los asistentes es una prioridad.

Este tipo de innovaciones, que comienzan a hacerse presentes en estadios de gran renombre mundial, muestran cómo San Martín avanza hacia un futuro donde la tecnología y el deporte se fusionan para ofrecer una experiencia más cómoda y segura a sus hinchas.