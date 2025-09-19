Judiciales > Apremios ilegales
Golpiza a un detenido en comisaría de Angaco: un policía condenado y dos absueltos
POR REDACCIÓN
Este viernes 19 de septiembre de 2025 concluyó el juicio contra tres efectivos de la Comisaría 20° de Angaco, acusados de golpear brutalmente a un hombre en abril de 2024. Tras la lectura de los alegatos, el juez Gerardo Fernández Caussi condenó a Matías Durán a un año y dos meses de prisión condicional, más reglas de conducta, aunque no irá a la cárcel. En tanto, Maximiliano Riveros y Emilse Pantano fueron absueltos por el beneficio de la duda.
El caso se originó la madrugada del 20 de abril de 2024, cuando Armando Vázquez Calderón, de 45 años, decidió estacionar su vehículo en calle Nacional y dormir en el interior tras un asado, al notar que se encontraba en estado de ebriedad. Según su relato, en ese momento fue despertado por policías que lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo patearon. Además, intentaron labrarle un acta de alcoholemia sin practicarle el test correspondiente.
La víctima señaló que antes de ser liberado, otros efectivos le aconsejaron que se lavara y uno incluso le pidió disculpas, reconociendo que “se le había pasado la mano”.
En el proceso judicial, Riveros y Durán enfrentaban cargos por apremios ilegales, mientras que Pantano estaba imputada por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, al omitir detalles del procedimiento.
Durante los alegatos, la fiscalía, encabezada por Nicolás Schiattino, había solicitado prisión en suspenso e inhabilitación para los tres efectivos. No obstante, la sentencia final condenó solo a Durán y absolvió a los otros dos policías.
Especialistas nacionales e internacionales se reunirán este viernes 19 de septiembre en el Salón Ramella del Foro de Abogados de San Juan para debatir los avances y desafíos en materia de Derecho Animal. Una actividad abierta y gratuita que invita a reflexionar sobre el vínculo entre el derecho, la sociedad y los animales.
Especialistas nacionales e internacionales se reunirán este viernes 19 de septiembre en el Salón Ramella del Foro de Abogados de San Juan para debatir los avances y desafíos en materia de Derecho Animal. Una actividad abierta y gratuita que invita a reflexionar sobre el vínculo entre el derecho, la sociedad y los animales.
Tras la tercera evacuación consecutiva en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, la Justicia detuvo a un joven de 20 años e investiga a dos menores de 16. La Fiscalía de Estado de San Juan anunció que iniciará demandas civiles por hasta $4 millones contra los responsables para cubrir los costos de los operativos.
El sanjuanino Jaime Muñoz fue una de las grandes revelaciones de una noche cargada de talento en La Voz Argentina. Aunque inicialmente perdió su batalla, logró deslumbrar al jurado con una segunda presentación. Tras interpretar "Penumbras", recibió el aplauso de pie y los elogios de Soledad Pastorutti y Luck Ra, asegurando así su pase a la próxima instancia.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei atribuyó la suba del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición de desestabilizar
El presidente Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba y responsabilizó al “pánico político” por la escalada del riesgo país, que llegó a 1500 puntos. Señaló que la oposición busca “romper todo” con leyes que incrementan el gasto público y recordó la metáfora del “flan” de Alfredo Casero.