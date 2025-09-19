Este viernes 19 de septiembre de 2025 concluyó el juicio contra tres efectivos de la Comisaría 20° de Angaco, acusados de golpear brutalmente a un hombre en abril de 2024. Tras la lectura de los alegatos, el juez Gerardo Fernández Caussi condenó a Matías Durán a un año y dos meses de prisión condicional, más reglas de conducta, aunque no irá a la cárcel. En tanto, Maximiliano Riveros y Emilse Pantano fueron absueltos por el beneficio de la duda.

El caso se originó la madrugada del 20 de abril de 2024, cuando Armando Vázquez Calderón, de 45 años, decidió estacionar su vehículo en calle Nacional y dormir en el interior tras un asado, al notar que se encontraba en estado de ebriedad. Según su relato, en ese momento fue despertado por policías que lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo patearon. Además, intentaron labrarle un acta de alcoholemia sin practicarle el test correspondiente.

Publicidad

La víctima señaló que antes de ser liberado, otros efectivos le aconsejaron que se lavara y uno incluso le pidió disculpas, reconociendo que “se le había pasado la mano”.

En el proceso judicial, Riveros y Durán enfrentaban cargos por apremios ilegales, mientras que Pantano estaba imputada por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, al omitir detalles del procedimiento.

Publicidad

Durante los alegatos, la fiscalía, encabezada por Nicolás Schiattino, había solicitado prisión en suspenso e inhabilitación para los tres efectivos. No obstante, la sentencia final condenó solo a Durán y absolvió a los otros dos policías.