En un contexto económico local marcado por una alta volatilidad y un riesgo país que alcanzó 1.454 puntos tras un aumento superior al 16% en un solo día, la figura de Javier Milei vuelve a estar en el centro de atención internacional. En medio de crecientes rumores sobre un posible préstamo de emergencia que Estados Unidos podría otorgar a su gobierno, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, le entregará un reconocimiento en Nueva York.

Este premio, el Global Citizen Award otorgado por el Atlantic Council, será entregado durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Además de Milei, serán galardonados el presidente francés Emmanuel Macron y el titular de la FIFA, Gianni Infantino. La ceremonia se realizará en el Ziegfeld Ballroom, cerca de Central Park, y contará con la presencia de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Publicidad

Scott Bessent, quien visitó Buenos Aires en abril pasado, había dejado abierta la posibilidad de un préstamo para Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Tesoro de Estados Unidos. Durante aquella visita de apenas 12 horas, el funcionario respaldó públicamente las reformas económicas de Milei y mencionó que "podríamos" participar en el FSE si se dan las condiciones, aunque sin comprometerse formalmente.

Las fuentes del mercado confirmaron que el tema del préstamo ha vuelto a ser discutido en reuniones de "alto nivel", aunque desde el Ministerio de Economía, liderado por Luis "Toto" Caputo, prefirieron no hacer comentarios y aclararon que "toda medida que se defina, se anuncia oficialmente, como siempre".

Publicidad

Aún no está confirmado si Milei mantendrá una reunión formal o informal con Bessent durante su estadía en Estados Unidos. La visita del presidente argentino está programada para la semana próxima, con motivo de la Asamblea General de la ONU, donde además participará en la ceremonia del Atlantic Council. Desde la Casa Blanca, un funcionario calificó la posibilidad de un préstamo como "poco probable" en el corto plazo, aunque reconoció que sería una decisión política.

El Fondo de Estabilización Cambiaria ha sido utilizado con éxito en el pasado, como en 1995 cuando Estados Unidos otorgó un préstamo de 20.000 millones de dólares a México para estabilizar su economía tras una crisis financiera. Dicho préstamo estuvo condicionado a objetivos económicos estrictos y fue reembolsado antes de lo previsto.

Publicidad

En la actualidad, la economía argentina enfrenta desafíos significativos, con ventas del Banco Central que superan los USD 379 millones en una sola jornada para contener la presión sobre el dólar, mientras que la brecha cambiaria vuelve a ampliarse. Milei, por su parte, advirtió sobre una "pequeña pausa" en la actividad económica y atribuyó la volatilidad financiera al "partido del Estado".