Con la llegada de temperaturas extremas, crece la preocupación de quienes conviven con mascotas por saber cómo ayudarlas a atravesar una ola de calor sin poner en riesgo su salud. Veterinarios y especialistas en salud animal coinciden en que ni mojarlos constantemente ni dejarlos al aire libre son soluciones seguras cuando el calor es intenso.

De acuerdo con recomendaciones de profesionales y entidades como el American Kennel Club (AKC) y PetMD, tanto el exceso de agua como la exposición prolongada al calor exterior pueden aumentar el riesgo de golpe de calor en los perros, una afección grave que puede comprometer su vida.

Ducharlos con frecuencia puede parecer una solución rápida, pero el pelo húmedo dificulta la correcta regulación de la temperatura corporal, sobre todo si no hay buena ventilación. Además, los cambios bruscos de temperatura pueden provocar estrés térmico y problemas en la piel.

En el otro extremo, dejarlos afuera durante una ola de calor también representa riesgos importantes. Las altas temperaturas ambientales pueden causar deshidratación rápida, el sol directo y las superficies calientes afectan las patas y el abdomen, el aire suele estar pesado y con poca circulación, aumenta el riesgo de golpe de calor incluso a la sombra y se incrementa la exposición a insectos y otros factores ambientales.

Frente a este escenario, la indicación veterinaria es clara: lo mejor es mantener al perro dentro de la casa, en un ambiente fresco, ventilado y protegido del sol. Los especialistas recomiendan priorizar medidas simples que ayuden al animal a regular su temperatura de forma natural.

Entre los consejos más importantes figuran asegurar buena circulación de aire, permitir el acceso a pisos frescos como cerámica o cemento, usar ventilador o aire acondicionado a temperatura moderada sin corrientes directas, ofrecer camas livianas o superficies elevadas y garantizar agua fresca y limpia disponible todo el tiempo, renovándola varias veces al día.

Desde PetMD advierten que algunos perros requieren cuidados especiales durante episodios de calor extremo, como las razas braquicéfalas (bulldog, pug, boxer), cachorros, perros adultos mayores y aquellos con sobrepeso o enfermedades cardíacas o respiratorias.

En estos casos, evitar prácticas comunes pero peligrosas como mojarlos en exceso o dejarlos al exterior no es solo una cuestión de confort, sino una medida clave de prevención para evitar emergencias veterinarias.