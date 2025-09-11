En la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría 28° de Capital recuperó una motocicleta Honda Wave que había sido denunciada como robada en la dependencia policial.

La unidad fue interceptada en la intersección de Circunvalación y calle Urquiza, cuando era conducida por un joven de 18 años, identificado como Máximo Abel Olivares. Al notar la presencia policial, el conductor intentó huir, pero perdió el control del vehículo e impactó contra el portón de un domicilio ubicado en calle Santa Cruz, donde finalmente fue aprehendido. El acompañante que circulaba con él logró escapar.

La motocicleta secuestrada fue reconocida como la denunciada en el legajo 371/25 por robo. El Dr. Mariano Teja, Ayudante Fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, ordenó que Olivares sea trasladado a sede policial en el marco de un expediente contravencional y que se continúen las medidas correspondientes al legajo.