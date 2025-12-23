La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, lanzó este martes un mensaje de advertencia sobre el funcionamiento inmediato de la Cámara alta ante la falta de fondos previstos en el Presupuesto 2026. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, afirmó tras inaugurar el oratorio “Santa María Antonia de San José ‘Mamá Antula’” en dependencias del Congreso.

En declaraciones, Villarruel remarcó una situación inédita en la estructura presupuestaria del Senado. “No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, señaló. La referencia apuntó a la partida de “Bienes de Uso”, que para el Senado no contará con asignación alguna en 2026, a diferencia de la Cámara baja. La misma situación se repite en el rubro “Bienes de Consumo”.

Según explicó la vicepresidenta, el margen para introducir cambios directos al Presupuesto 2026 es inexistente, por lo que la expectativa está puesta en una eventual redirección de partidas desde la Jefatura de Gabinete, área bajo la órbita de Karina Milei.

Villarruel indicó que el estado de situación fue comunicado a las autoridades del oficialismo. “Ahí están Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza a cargo de esta cuestión”, sostuvo, en alusión a la ministra y al espacio político que conduce el debate presupuestario en el Congreso. Consultada sobre si el faltante fue advertido a tiempo, respondió: “Nosotros se lo avisamos”, y agregó: “Supongo que se les debe haber pasado”.

Desde despachos legislativos con seguimiento del tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados admitieron que la advertencia llegó a la Casa Rosada, aunque no se incorporaron modificaciones a las partidas cuestionadas. En contraste, la Cámara baja, presidida por Martín Menem, sí logró incluir los recursos necesarios para su funcionamiento.

En los pasillos del Congreso, un legislador con larga trayectoria sintetizó el escenario: “Diputados se puso todos los recursos necesarios y un poquito más. Y los senadores que se habían comprometido a hacer las gestiones no cumplieron”. La definición expone el trasfondo político de un debate que, con diciembre en el horizonte, vuelve a encender luces de alerta en el Senado.