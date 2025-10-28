La Policía de San Juan, a través de la División Comando Radioeléctrico Norte, logró recuperar una motocicleta robada que había sido sustraída horas antes en el departamento Rawson.

De acuerdo con el informe policial, el operativo se concretó cuando personal de la división realizaba recorridas preventivas por calle Salta y 25 de Mayo. En ese momento, los efectivos observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta con características similares a la denunciada como robada.

Publicidad

Al advertir la presencia de los uniformados, el individuo emprendió la huida a alta velocidad por calle Pasaje Urquiza, abandonando el vehículo en la vía pública para darse a la fuga a pie.

La motocicleta, que había sido sustraída alrededor de la 1:30 de la madrugada, fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.