El martes 28 de octubre, Apple logró un hito histórico al superar por primera vez los 4 billones de dólares en valor de mercado, convirtiéndose en la tercera empresa tecnológica en alcanzar esta cifra.

Este crecimiento se debe principalmente a la sólida demanda de sus últimos modelos de iPhone, que disiparon las dudas sobre su ritmo frente a la carrera de la inteligencia artificial. Desde el lanzamiento de sus nuevos dispositivos el 9 de septiembre, las acciones de Apple aumentaron cerca de un 13%, llevando el valor de la empresa a terreno positivo por primera vez en el año.

Publicidad

Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, explicó: “El iPhone representa más de la mitad de los beneficios e ingresos de Apple y cuantos más teléfonos puedan poner en manos de la gente, más podrán atraer a la gente a su ecosistema”.

A lo largo del año, las acciones de Apple enfrentaron presiones por la fuerte competencia en China y la incertidumbre derivada de los elevados aranceles estadounidenses sobre economías asiáticas como China e India, donde la compañía tiene importantes centros de fabricación.

Publicidad

Sin embargo, los recientes lanzamientos, incluyendo la gama iPhone 17 y el iPhone Air, lograron captar la atención de consumidores desde Pekín hasta Moscú en pocas semanas. Apple absorbió los costos adicionales generados por los aranceles para mantener su competitividad.

Los analistas destacan que el diseño delgado del iPhone Air podría ser clave para que Apple mantenga su posición frente a rivales como Samsung Electronics. Además, las primeras ventas del iPhone 17 superaron en un 14% a las de su antecesor en mercados clave como Estados Unidos y China, según la firma de análisis Counterpoint.

Publicidad

La correduría Evercore ISI anticipa que la demanda robusta de los últimos iPhones permitirá a Apple superar las expectativas del mercado para el trimestre que finalizó en septiembre y proyecta resultados optimistas para el periodo que concluye en diciembre.

Con esta marca, Apple se une a Nvidia y Microsoft como las únicas compañías que han alcanzado un valor de mercado superior a los 4 billones de dólares. Actualmente, Nvidia lidera con un valor de más de 4,5 billones.