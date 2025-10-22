Yanina Latorre utilizó su programa radial en El Observador para lanzar una crítica contundente contra Wanda Nara, a raíz de la noticia de que L-Gante se había separado laboralmente de su manager. Latorre no dudó en comparar la madurez de la conductora de MasterChef Celebrity con la del cantante de cumbia 420.

Latorre fue directa al opinar sobre la diferencia de edad y la evolución de Nara: "L-Gante tiene veinte pico, Wanda cuarenta años, vive bien hace bastante tiempo por lo que ya debería haber evolucionado mentalmente, e igualmente L-Gante demostró mayor madurez que Wanda", sentenció Latorre, asegurando estar "muy a favor de él" en este sentido.

Aunque Wanda Nara y L-Gante nunca aceptaron públicamente que su vínculo fuera un noviazgo, se mostraban como tal durante el tiempo que estuvieron juntos. Según Latorre, el fin de esa relación se dio porque ambos tomaron distancia por motivos diferentes, aunque el cantante fue quien demostró más inteligencia.

Latorre señaló que Nara "se dio cuenta que no le servía", considerando que él "era más chico y que estaban en un vínculo bastante desprolijo". Sin embargo, la panelista enfatizó que L-Gante fue quien realmente notó el juego mediático que se desarrollaba a su alrededor.

El artista comenzó a observar "el jueguito tóxico con Mauro Icardi, los polémicos idas y vueltas en Instagram, porque la que buscaba ese intercambio mediático era ella", y fue en ese momento "cuando él da un paso al costado".

Latorre también recordó otros "comportamientos tóxicos" de Wanda hacia él. Afirmó que si Wanda "lo veía con otra mujer, se aparecía en el show y se peleaban". Latorre concluyó que "Él se avivó de todo el circo mediático y se escapó de la relación".

La panelista cerró su opinión insistiendo en la madurez del joven: "Con la menor educación que tiene, la edad que tiene y que considerando que es un pibe más de barrio, es mucho más maduro que Wanda", postura que fue acompañada por sus compañeros de mesa.