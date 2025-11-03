A Cachete Sierra se le prendió fuego la cocina en MasterChef

Una llamarada inesperada interrumpió la calma del estudio de MasterChef Celebrity durante la emisión del último domingo. El protagonista del incidente fue el actor Agustín Cachete Sierra, quien intentó dar un toque especial a su plato mediante la técnica de flambear, pero provocó un accidente que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.

El incidente ocurrió cuando Sierra, en plena prueba de cocina, vertió alcohol en su sartén. La reacción fue más intensa de lo esperado, ya que una llamarada de gran tamaño emergió del recipiente y alcanzó el techo del set, generando gritos y confusión.

La reacción de los presentes fue inmediata. Diego Schwartzman, también participante, exclamó con desconcierto: “¡Nooo, amigo!”.

El jurado Germán Martitegui intervino con un grito de alerta que quedó grabado: “¡Cachete! ¿Qué hacés, Cachete? Mirá lo que es eso”, mientras señalaba la llama. En medio de la sorpresa, Sierra intentó justificarse con humor, expresando: “¡No hice nada! ¡Está loco esto!”.

Desde el otro extremo de la cocina, la participante Evangelina Anderson sintió el calor de las llamas y añadió humor al susto: “¡Qué peligro, Cachete atrás mío, casi me deja pelada!”. La conductora del ciclo, Wanda Nara, observó la escena entre la preocupación y la diversión, sonriendo al comprobar que Cachete no sufrió lesiones.