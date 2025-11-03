Jorge Ramiro Yáñez, el hombre acusado de dispararle a un vecino, con intenciones de matarlo, en el barrio Sierras de Marquesado, fue condenado este lunes 3 de noviembre de 2025, pero a una pena mucho menor y lejos de la calificación inicial: dos años y cuatro meses de prisión tras un juicio abreviado. Este desenlace marca un cambio significativo, ya que primeramente se lo había imputado por tentativa de homicidio, pero el castigo fue por el delito de lesiones graves.

El violento episodio ocurrió el 14 de junio de 2025, en el lugar mencionado, cuando la víctima, Arnaldo André Vargas, fue abordada por Yáñez y otro hombre, Mariano Salinas Ocampo, quienes le exigían el pago de una supuesta deuda de su hermano.

Publicidad

Yáñez seguirá detenido por un tiempo más. Foto DIARIO HUARPE.

En medio de la discusión, Yáñez extrajo un arma de fuego y disparó contra Vargas desde aproximadamente seis metros. Uno de los proyectiles impactó en el cuello derecho de la víctima, a centímetros de la yugular y la arteria carótida, y un segundo disparo lo alcanzó en la pantorrilla derecha. Debido al riesgo vital que implicó el impacto en el cuello, el ataque fue calificado al empezar la investigación como intento de asesinato.

No obstante, la fiscalía, representada por Francisco Nicolía, realizó un reajuste de calificación legal. En la reciente audiencia de juicio abreviado, se dispuso condenar a Yáñez por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de armas, basándose en el artículo 90 del Código Penal.

Publicidad

Este cambio se produjo porque, tras recabarse prueba posterior a la primera imputación, no se pudo acreditar la intencionalidad de causarle la muerte a Vargas, según explicó Nicolía en rueda de prensa.

La pena impuesta específicamente por las lesiones graves fue de un año y cuatro meses de prisión. Sin embargo, esta condena se unificó con una condena anterior que Yáñez poseía (impuesta en enero del corriente año por la UFI Genérica por delitos vinculados al uso de armas), resultando en la pena unificada de dos años y cuatro meses de prisión. Su prisión en suspenso anterior fue revocada.

Publicidad

El abogado Marcelo Washington Montaño asumió la defensa de Yáñez e hizo el acuerdo de juicio abreviado. Foto DIARIO HUARPE.

Pese a la gravedad de las heridas que configuraron lesiones graves, la víctima fue dada de alta momentos después del hecho. La causa original también investigó a Salinas, pero por lo pronto, se acordó cerrar la situación procesal de Yáñez. El juez Juan Gabriel Meglioli fue el juez que homologó el acuerdo y dictó la sentencia.