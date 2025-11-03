El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por el fenómeno del Viento Zonda que afectará a varias zonas de la provincia de San Juan. Según el informe oficial, el fenómeno se espera para la tarde y noche de este lunes. Se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, con velocidades sostenidas que oscilarán entre 30 y 45 km/h.

El área impactada incluye la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Además de la intensidad del viento, el alerta advierte sobre consecuencias típicas de este fenómeno:

Reducción de la visibilidad.

Aumento repentino de la temperatura.

Marcada baja en la humedad relativa.

El SMN indicó que el Viento Zonda podría extenderse durante la noche, justo antes de que se produzca un marcado descenso de la temperatura previsto para el martes.