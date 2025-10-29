Nicole Neumann protagonizó un momento insólito mientras trabajaba en el exterior. La modelo estaba en Palm Beach realizando una producción de fotos cuando un animal se acercó en medio de la toma.

Nicole se llevó un "tremendo susto" cuando una lagartija decidió aparecer en escena y caminar justo al lado de su pierna. A pesar del sobresalto, la modelo se mantuvo profesional y siguió posando con compostura, lejos de gritar o salir corriendo.

La propia top model compartió el video del momento en su cuenta de Instagram. De manera divertida, Neumann escribió: “El día que pensé que una lagartijita treparía por mi pierna!!! Amo!… Pero me daría un poco de impresión, jeje”. El clip rápidamente se viralizó, y sus seguidores celebraron tanto su calma como su sentido del humor.