Acusarona a Rocío Marengo de mala madre por salir mientras su bebé lucha por su vida
POR REDACCIÓN
Rocío Marengo atraviesa una etapa de inmensa felicidad luego de alcanzar su sueño de la maternidad, tras años de tratamientos y búsqueda. Sin embargo, el tramo final de la gestación presentó complicaciones, e Isidro nació el 3 de diciembre, antes de lo previsto, por lo que todavía permanece en neonatología (neo). Dos semanas después del parto, y mientras Marengo compartía en redes su dedicación día y noche a su bebé, los médicos le recomendaron que se despejara, y ella decidió salir a cenar por primera vez. Su salida, compartida en redes, despertó una ola de críticas y ataques que la "liquidaron", tildándola de "mala madre".
Marengo, visiblemente indignada por los comentarios agresivos, lanzó un potente descargo. Explicó con furia la hipocresía que percibe en la comunidad virtual: "La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro". Además, apuntó a quienes juzgan su apariencia en un momento de ansiedad y lucha: "Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo".
La modelo y presentadora aseguró que los juicios de valor dicen más de quienes los emiten que de ella misma. "Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi". Para dar contexto a su situación personal, Marengo reveló detalles de la angustia y el riesgo que enfrentó durante el embarazo y el parto. Indicó que la mayoría de sus seguidores desconocían su estado real: "Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar".
Marengo develó una verdad oculta sobre los peligros que vivió: "Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté". El nacimiento de Isidro no fue un evento tranquilo, sino una emergencia de vida o muerte. "El parto fue de urgencia, con riesgo de vida". En este punto, destacó la intervención médica crucial: "Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia". Concluyó dirigiéndose a los haters, sugiriendo que solo quienes han pasado por experiencias similares se abstendrían de opinar. "Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar".
Finalmente, Rocío Marengo reafirmó su convicción y su amor por su hijo. "Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor!". Tras la intensa búsqueda, ella se siente segura de su rol: "Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza". Confirmó que Isidro, quien está próximo a recibir el alta, se encuentra en excelentes condiciones: "Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa".