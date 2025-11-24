Una camioneta se dio vuelta tras perder el control

Una camioneta volcó en la zona de Marquesado, específicamente sobre la avenida Libertador. El evento ocurrió este lunes. El vehículo implicado fue una camioneta marca Toyota. El incidente tuvo lugar justo frente al local de la panadería Navarro.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo por motivos que actualmente se investigan. Tras perder el control, el rodado impactó contra el boulevard de la avenida y terminó volcando.

Respecto a las consecuencias del siniestro, afortunadamente, no se reportaron heridos graves. En cuanto a los bienes, se desconoce si hubo daños mayores. Las autoridades confirmaron que el tránsito vehicular en el sector ya se normalizó después del incidente.