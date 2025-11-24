La insólita guerra de famosos por los looks de los Mf Latino

Pilar Smith es una de las integrantes de APTRA que más duramente ha castigado a la entidad en los últimos tiempos. La entrega de los Martin Fierro a la televisión sirvió como punto de quiebre para que la periodista expusiera públicamente todas las falencias del organismo que hoy por hoy preside Luis Ventura.

En esta batalla contra la entidad, Pilar Smith se cruzó duramente con Daniel Ambrosino. Ambrosino es uno de los colegas que más apoya la actual gestión. Ambos se dijeron cosas durísimas y, aunque muchos creyeron que había mucho show de por medio, los dos quedaron realmente enfrentados.

Ambrosino fue uno de los pocos argentinos que viajó a los premios Martin Fierro Latino y fue el elegido para subir al escenario a recibir la estatuilla que ganó Intrusos. Para la ocasión, el periodista eligió un saco muy llamativo de fondo negro con flores blancas, el cual acompañó con una camisa a lunares. Pilar sintió que esto era un pie ideal para salir a destrozarlo.

Ambrosino no pasó desapercibido y Pilar lo destrozó. La periodista comentó con sorna: "No sabía que el dress code era fiesta de disfraces". Acto seguido, aprovechó para repostear algunos comentarios que iban en la misma línea de crítica. Poco antes, justo cuando Ambrosino aparecía en pantalla, ella comentaba: "El horror que estoy viendo".

Un usuario dijo que había "amado el saquito de TEMU" y Pilar se subió a la crítica diciendo que era: "Un disfraz". Según Pilar Smith, la crítica era necesaria y no dudó en dejarlo lo más en claro posible.