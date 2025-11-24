Marcelo Polino se metió en el escándalo y opinó de Tinelli

Marcelo Tinelli está atravesando su peor momento profesional y personal. El hecho de que uno de los hombres que fue de los más poderosos en el medio haya caído tan abruptamente, provocó que muchos aprovecharan la ocasión para echarle en cara los rencores que guardaron durante años.

Sin embargo, Tinelli también ha cosechado amigos, y Marcelo Polino es uno de ellos. En el programa Puro Show, el periodista se animó a quebrar una lanza por él sin miedo y señaló a los 'desagradecidos de siempre'.

Polino explicó que el conductor no está enfrentando las críticas porque está concentrado en sus asuntos familiares. "Yo creo que Marcelo no sale a enfrentar las críticas porque está preocupado por el tema de su hija Juana y su familia", declaró. El periodista añadió que Tinelli ama a su familia, y "el hecho de que se le haya filtrado el conflicto que viven hoy en día, hace que esté ocupado en solucionar eso".

La interna familiar, hasta hace poco desconocida, salió a la luz a raíz de la denuncia realizada por Juana al recibir amenazas de muerte. Su hermana Cande es quien continúa echando leña al fuego con sus indirectas que publica vía Instagram.

Además, el miembro de APTRA aseguró que el conductor tuvo un montón de problemas familiares de este tipo, pero que el motivo por el cual este conflicto escaló públicamente es la aparición de las redes sociales. Polino explicó que: "En la época que se lo cuidaba no existían las redes sociales. Ahora, en la primera que su hija publica un mensaje confuso, se investiga y se lo relaciona con el tema".

Pese al momento que atraviesa, Polino confía en su amigo y arremetió contra quienes lo atacan: "Me parece que él se va a rearmar, él es un número uno. Hay mucha gente que aprovecha el momento para pegarle, he escuchado cada barbaridad que no se puede ni creer".

El conductor Mati Vázquez destacó que en este momento difícil para Marcelo, muchos exparticipantes están aprovechando para apuntar contra él. Ejemplo de ello es Mora Godoy, quien aseguró que su paso por el Bailando "fue un ninguneo". Durante la entrevista a Polino, también se pasó al aire un fragmento de una nota con Silvina Escudero, donde la bailarina recordaba su paso por el Bailando por un sueño y apuntaba directamente contra Graciela Alfano, quien era jurado en aquel momento.

Ante el tenor de las críticas, Polino fue tajante al exigir gratitud hacia el conductor. "Me parece que hay que ser agradecido, Tinelli nos dio trabajo y fama a todos", sentenció. Respecto a su propia experiencia, Polino aclaró: "Yo siempre la pasé súper, no vi nada raro, fue una gran experiencia. Tanto Marcelo como el equipo de trabajo siempre fueron muy generosos y buenos".