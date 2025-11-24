La fuerte confesión de Ana Rosenfeld sobre la intimidad de Maxi López

Desde la conflictiva separación de Wanda Nara y Maxi López, muchos eventos se sucedieron, incluyendo infidelidades, denuncias y conflictos mediáticos. Si bien la relación entre el exfutbolista y la conductora se encuentra hoy en uno de sus mejores momentos, compartiendo tiempo en familia y mostrándose unidos, la armonía no se extiende a Ana Rosenfeld.

La propia abogada, que es parte del círculo íntimo de Wanda, fue quien reveló en el programa La Mañana con Moria cómo es realmente su vínculo actual con Maxi.

Publicidad

Rosenfeld fue contratada por Wanda para representarla legalmente durante el extenso y complicado divorcio de López. La letrada se encargó de llevar adelante demandas sensibles como la división de bienes, la cuota alimentaria y el régimen de visitas, entre otros temas. Estos enfrentamientos judiciales marcaron el vínculo entre el exfutbolista y la abogada de una manera que, hasta ahora, no ha cicatrizado.

Con el paso del tiempo, Rosenfeld se convirtió en una persona cercana e íntima de Wanda, acompañándola en momentos profesionales y familiares. Incluso fue ella quien la asesoró al inicio de su separación de Mauro Icardi. No obstante, la letrada decidió correrse de ese caso en particular para no afectar su relación personal con la conductora, debido a diferencias profesionales con el doctor Nicolás Payarola.

Publicidad

Mientras Wanda y Maxi lograron recomponer su relación por el bienestar de sus hijos, incluso mostrando al exfutbolista cuidando a las hijas de Wanda cuando ella sale con su pareja, Martín Migueles, el rencor hacia la abogada persiste.

Durante su conversación con Moria Casán, Ana Rosenfeld sorprendió al detallar que Maxi López aún no logra dejar atrás el pasado. La abogada reveló con humor: “De Maxi no soy amiga porque todavía no logramos recomponer el vínculo. Vos pensá que fui durante muchos años la abogada en su contra”. Para exponer la raíz del conflicto que aún los mantiene distanciados, Rosenfeld remató: “Todavía no le resulta fácil incorporarme a la vida familiar”.