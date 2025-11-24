Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Emocionados

La China Ansa y su esposo compartieron las primeras fotos de su bebé

La conductora China Ansa y el exfutbolista Diego Mendoza revelaron la cruda verdad de la supervivencia familiar tras la llegada de Rafael, su segundo hijo.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
La conductora de Telefe reveló su caótica nueva rutina familiar.

Josefina “La China” Ansa, conductora de Lado V y figura de Telefe, compartió recientemente con sus seguidores una serie de fotografías tiernas tras cumplirse un mes del nacimiento de su segundo hijo, Rafael, fruto de su relación con el exfutbolista Diego Mendoza.

La periodista enterneció a sus seguidores al mostrar cómo transcurrieron los primeros 30 días siendo una familia de cuatro. Ella y Mendoza ya eran padres de India, su primogénita. El pasado 21 de octubre, Ansa y Mendoza celebraron la llegada de Rafael con un posteo que se llenó rápidamente de mensajes de cariño.

Publicidad

Ahora, al cumplirse el primer mes del bebé, La China Ansa utilizó sus redes sociales, donde suele mostrar momentos de su vida familiar y la crianza de sus hijos, para resumir este intenso y emotivo período. Reveló con humor cómo cambió la dinámica familiar desde la llegada del bebé y cómo se reorganizó la rutina junto a India.

La conductora, a través de una serie de imágenes, escribió que fueron: “30 días muy movidos. Un mes revolucionario. Cuatro personas intentando dormir”. Esta declaración despertó risas y empatía entre sus usuarios.

Publicidad

Con su característico humor, la conductora agregó detalles de la situación actual: “Dos adultos sobreviviendo. Un hogar patas para arriba. ¿Alguien más en esta?”. Esta frase generó identificación inmediata entre madres y padres que atraviesan situaciones similares.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
26
Puntos clave

Reforma laboral: ir contra la "industria del juicio" y "flexibilación", algunos de los innegociables de Milei

El Gobierno definió una serie de puntos innegociables para la reforma laboral que buscará aprobar con la nueva composición del Congreso, entre ellos cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, un sistema unificado de registración, modificaciones a la organización del trabajo, nuevas reglas de vacaciones, beneficios no remunerativos y una profunda revisión del modelo de convenios colectivos.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS