Emocionados
La China Ansa y su esposo compartieron las primeras fotos de su bebé
POR REDACCIÓN
Josefina “La China” Ansa, conductora de Lado V y figura de Telefe, compartió recientemente con sus seguidores una serie de fotografías tiernas tras cumplirse un mes del nacimiento de su segundo hijo, Rafael, fruto de su relación con el exfutbolista Diego Mendoza.
La periodista enterneció a sus seguidores al mostrar cómo transcurrieron los primeros 30 días siendo una familia de cuatro. Ella y Mendoza ya eran padres de India, su primogénita. El pasado 21 de octubre, Ansa y Mendoza celebraron la llegada de Rafael con un posteo que se llenó rápidamente de mensajes de cariño.
Ahora, al cumplirse el primer mes del bebé, La China Ansa utilizó sus redes sociales, donde suele mostrar momentos de su vida familiar y la crianza de sus hijos, para resumir este intenso y emotivo período. Reveló con humor cómo cambió la dinámica familiar desde la llegada del bebé y cómo se reorganizó la rutina junto a India.
La conductora, a través de una serie de imágenes, escribió que fueron: “30 días muy movidos. Un mes revolucionario. Cuatro personas intentando dormir”. Esta declaración despertó risas y empatía entre sus usuarios.
Con su característico humor, la conductora agregó detalles de la situación actual: “Dos adultos sobreviviendo. Un hogar patas para arriba. ¿Alguien más en esta?”. Esta frase generó identificación inmediata entre madres y padres que atraviesan situaciones similares.
