A qué dos famosos echaron de la parte VIP del show de Bandana

La vuelta a los escenarios de Bandana, después de tantos entredichos y conflictos mediáticos, generó una gran expectativa y fue un show que se calificó como una "verdadera fiesta". El cuarteto pop se presentó para rememorar los 25 años de su formación.

El espectáculo se llevó a cabo el domingo 23 de noviembre en el boliche Moscú de Costanera. Al evento asistieron muchos famosos, entre ellos los periodistas Pampito, Estefi Berardi y Guido Záffora, quienes son muy amigos y decidieron ir juntos.

Sin embargo, el espectáculo se vio interrumpido para los periodistas por un momento "bastante incómodo". Lejos de ocultar lo sucedido, Pampito decidió compartir la anécdota con la gente que lo sigue en Puro Show.

El periodista relató que el incidente ocurrió cuando él, junto a Berardi y Záffora, intentaron acceder a un área exclusiva del lugar. Pampito explicó que: "Fuimos invitados a un VIP. Había varios sectores y unos palquitos en donde vimos a Marcela Tinayre, Marcelo D´Alessandro, Mariana Gallego, Germán Paoloski".

Pampito detalló que el sector al que se dirigieron estaba muy lleno. Sin embargo, el grupo decidió seguir adelante: "Nosotros fuimos y estaba todo muy lleno pero como Estefi y Guido son más caraduras y los seguí porque nos fuimos colando al otro VIP y de repente, aparecieron dos tipos de seguridad que nos pidieron que nos vayamos".

El periodista de espectáculos describió la intensidad de la situación y la vergüenza que sintió, ya que el incidente ocurrió cerca de otras figuras. Agregó entre risas: "La verdad es que a mi me da mucha vergüenza... nosotros estábamos adelante de Paoloski... una vergüenza que no podía más. Yo me quería ir".

El sector del que fueron desalojados era un palco pagado por alguien que había invitado a otros famosos. Pampito admitió la validez de la acción de seguridad, pues ellos no habían abonado por la ubicación: "No sabemos quién nos mandó a echar pero bueno, tenían razón. Nosotros no habíamos puesto un peso".