Hace tiempo que se venía rumoreando que entre Adrián Suar y Rocío Robles había mucho más que una simple amistad. A pesar de que ella había hecho algunas declaraciones donde daba por sentado que existía una relación, el productor había preferido mantener el hermetismo. Suar se había limitado a decir que no tenía ánimos de oficializar, sosteniendo que "El día que esté de novio, lo voy a decir".

La cautela de Suar se mantuvo desde su separación de Griselda Siciliani en 2016, ya que desde entonces no había vuelto a blanquear pareja. Si bien disfrutó de la compañía de varias mujeres durante su soltería, ninguna había llegado a trascender lo suficiente como para convertirse en una novia formal.

Sin embargo, esta semana la situación dio un giro. Adrián Suar y Rocío Robles decidieron ir a cenar a un "conocido restó de Palermo". El equipo de SQP (según la fuente) logró obtener la fotografía que confirma el romance.

Esta comida pública, realizada "a la vista de todos en un barrio muy concurrido", da la pauta de que ambos "sentirían que las cosas van en serio y por eso, no tienen que ocultarse más". El productor, que se había negado a hablar del tema hasta ahora, parece haber dado el paso hacia la oficialización.

Rocío Robles, por su parte, siempre respondió con picardía cuando se le consultó sobre su vínculo con Suar. Al hablar de su futuro, se encargó de aclarar que en esta etapa de su vida, "no piensa en hijos ni en convivencia".

No obstante, la modelo fue enfática respecto a un deseo personal: "Casamiento sí quiero. Todo lo que sea festejar me encanta". Robles concluyó que, a medida que las cosas avanzan, uno tiene "más ganas de compartir", aunque prefiere ir "de a poco".