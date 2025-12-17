La Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, concretó cinco allanamientos positivos en distintos puntos de los departamentos Rawson, Rivadavia y Chimbas, en el marco de una investigación por una sucesión de robos bajo la modalidad escruche que afectó viviendas particulares y locales comerciales.

(Foto gentileza Policía de San Juan)

La investigación fue dirigida por la fiscal Claudia Salica y permitió desarticular parte de una banda dedicada al robo sistemático. Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre mayor de edad de apellido Molina, señalado como integrante activo del grupo delictivo.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró una importante cantidad de elementos presuntamente robados, entre ellos prendas de vestir nuevas, zapatillas, borcegos, ventiladores, planchas, secadores de pelo, cascos, relojes, alhajas, una pava eléctrica, un juego de vasos, una picadora manual, un televisor Smart TV de 58 pulgadas y un juego de comedor completo.

Además, en los distintos domicilios se incautaron 200 mil pesos en efectivo y una pistola réplica calibre 9 milímetros, marca Bersa, que habría sido utilizada para amedrentar durante los robos.

En uno de los procedimientos realizados en el departamento Rawson, los investigadores secuestraron 23 gramos de cocaína y detuvieron a un segundo sospechoso, de apellido Castro, quien registraba un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad por el delito de Robo Agravado.

Por disposición de la fiscal Claudia Salica, ambos hombres quedaron detenidos y se ordenó el secuestro de la totalidad de los efectos encontrados durante los operativos. Los imputados permanecen alojados a la espera de la audiencia correspondiente ante el juez interviniente, mientras la investigación continúa para determinar la participación de otros posibles integrantes de la banda.