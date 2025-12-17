Con la llegada de la Navidad 2025, las plataformas de streaming ofrecen una selección de títulos que invitan a compartir en familia. Disney+ se destaca como una opción perfecta para quienes buscan películas que unan a grandes y chicos en torno a la magia de las fiestas.

Entre las propuestas más destacadas para esta temporada, Disney+ presenta tres clásicos que combinan animación, humor y valores familiares, ideales para disfrutar en compañía de los seres queridos.

Publicidad

El extraño mundo de Jack, dirigido por Henry Selick en 1993, es un filme que mezcla Halloween y Navidad a través de la historia de Jack Skellington, el Rey de Halloween. Cansado de su rutina, Jack se aventura en la Ciudad de la Navidad, ofreciendo una experiencia visual y emotiva para los más pequeños.

Otro clásico imperdible es Mi Pobre Angelito (1990), bajo la dirección de Chris Columbus. La película narra las peripecias de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, un niño que se queda solo en casa durante las vacaciones y debe defender su hogar de dos ladrones. Esta comedia es ideal para toda la familia, combinando diversión y aventura.

Publicidad

Finalmente, la versión de El Grinch de 2000, protagonizada por Jim Carrey, relata la historia del personaje que intenta robar la Navidad en Villa Quién. Sin embargo, gracias a la inocencia de Cindy Lou Who, descubre que el verdadero espíritu navideño reside en el amor y la unión familiar. Este film es perfecto para cerrar una jornada de celebración con un mensaje cálido y cercano.

Estas películas no solo entretienen, sino que también refuerzan valores esenciales para la época, convirtiendo a Disney+ en una plataforma ideal para compartir la Navidad 2025 con quienes más importan.