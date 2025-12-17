Un trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan, productores vitícolas y autoridades del Senasa permitió destrabar un inconveniente que estaba impidiendo el despacho de uva de mesa hacia los puntos de venta, una situación que amenazaba con dejar el producto en frigoríficos y acopiadores en plena temporada de consumo.

La solución se alcanzó a partir de una mesa de diálogo impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno. Del encuentro participaron referentes del sector de la uva de consumo en fresco y autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, con el objetivo de encontrar una salida rápida a una problemática que generaba fuerte preocupación en el sector productivo.

El conflicto se originó cuando los productores advirtieron que los acopiadores y frigoríficos no podían despachar la uva hacia los centros comerciales, debido a que había desaparecido la figura del acopiador dentro del esquema normativo vigente. Esta situación se habría producido a partir de modificaciones técnicas implementadas por el Senasa, que dejaron al sector sin la posibilidad de emitir la documentación necesaria para el traslado de la mercadería.

Ante este escenario, y teniendo en cuenta que San Juan es la principal productora de uva de mesa del país, sumado a que la cosecha comenzó hace aproximadamente 20 días, el Gobierno provincial decidió intervenir de manera inmediata para evitar que el producto no llegara a destino, especialmente de cara a las fiestas de fin de año.

Durante la reunión participó la representante regional del Senasa, Gisela Castellini, a quien se le explicó el sistema de comercialización de la uva en fresco. En conjunto, se fueron evaluando las dificultades planteadas por los productores y la necesidad de sostener el esquema operativo que venía funcionando con anterioridad a las modificaciones introducidas por el organismo nacional.

“Entendimos que el camino era continuar según la propuesta de los productores y del Gobierno de San Juan. Por eso, el Senasa se puso a trabajar a nivel nacional para corregir las normativas que se habían implementado y, de manera prácticamente inmediata, quedó habilitado nuevamente el sistema para que los acopiadores puedan generar su DTV-e, que es el certificado que les permite trasladar la uva a los centros de comercialización”, explicó el secretario Miguel Moreno.

El funcionario destacó además la rápida respuesta y la predisposición de las autoridades nacionales para resolver el inconveniente. “Agradecemos especialmente a la responsable regional, Gisela Castellini, y a Carlos Bonchef, de Senasa San Juan, por la celeridad con la que se trabajó para destrabar este tema y permitir que esta Navidad la uva sanjuanina llegue a los centros de consumo”, añadió.

Con la situación normalizada, el sector vitícola de uva en fresco podrá continuar con el despacho y comercialización del producto, asegurando su presencia en los mercados y comercios del país durante una de las épocas de mayor demanda.