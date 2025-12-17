El Gobierno nacional intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a presentar explicaciones sobre sus balances contables y financieros. La medida será instrumentada por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que solicitó documentación respaldatoria por gastos e inversiones que superan los USD 111.000.000 en el caso de la AFA y los USD 340.000.000 en el de la Liga.

Según se informó oficialmente, el requerimiento apunta a que ambas entidades brinden aclaraciones sobre las cifras incluidas en sus estados contables y respondan las observaciones realizadas por el organismo de control, bajo los mismos criterios que se aplican al resto de las personas jurídicas privadas registradas ante la IGJ.

Publicidad

En el caso de la AFA, el pedido incluye la presentación de documentos vinculados a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían contempladas en sus estatutos sociales. Desde el Gobierno recordaron que la entidad es una asociación civil sin fines de lucro, por lo que debe ajustarse a ese marco legal.

El comunicado oficial advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo establecido podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las instituciones involucradas como para sus directivos. Además, remarcaron que no existen excepciones y que todas las asociaciones y fundaciones deben cumplir con las mismas obligaciones legales.

Publicidad

La intimación también menciona operaciones patrimoniales y contrataciones directas con empresas proveedoras. Entre ellas, se destaca una contratación de Malte S.R.L. por aproximadamente USD 550.000 para la instalación del sistema VAR, realizada de manera directa en 2022. La presentación oficial sostiene que existen vínculos societarios y personales entre proveedores y ex directivos de la AFA, lo que plantea interrogantes en materia de transparencia y conflicto de intereses.

Frente a esta situación, desde la AFA denunciaron una “evidente persecución política” contra las autoridades de la entidad. En un comunicado, señalaron que existe un accionar coordinado por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y cuestionaron los intentos de la IGJ de intervenir en la vida institucional del organismo.

Publicidad

Además, la entidad rechazó la intención del Gobierno de avanzar con el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas y defendió el sistema de asociaciones civiles sin fines de lucro que rige en la mayoría de los clubes argentinos. Según expresaron, la AFA continuará enfocada en la gestión del fútbol y consideró que las críticas responden a intereses ajenos a lo deportivo.