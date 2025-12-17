La posibilidad de que La Renga vuelva a tocar en San Juan en 2026 dejó de ser solo un deseo de los fanáticos y empezó a tomar forma tras las declaraciones de Roberto Di Luciano, conductor de Bala Perdida por Rock and Play y productor, quien dejó entrever que el regreso de la banda estaría prácticamente encaminado.

En un programa de radio, Di Luciano habló sin confirmaciones formales sobre un posible show de La Renga en San Juan, mencionando que podría darse en el 2026, incluso en el Estadio del Bicentenario como sede probable. Afirmó que existió una posibilidad concreta de realizar el recital el 20 de septiembre de 2025, pero que finalmente no prosperó por cuestiones artísticas y de agenda.

El conductor explicó que tanto la logística como las decisiones propias de la banda terminaron postergando la visita. Esta información no hace más que reforzar una historia de rumores que viene sonando fuerte desde el año pasado. En 2024, incluso llegó a circular en redes sociales un flyer que anunciaba un supuesto show de La Renga en San Juan, lo que generó gran expectativa entre los seguidores.

Respecto al lugar, el Estadio del Bicentenario aparece como el espacio más adecuado para un espectáculo de esta magnitud. Con una convocatoria estimada en unas 25 mil personas, el predio cuenta con infraestructura, seguridad y capacidad para albergar un show de alto impacto como el de La Renga.

La última presentación de La Renga en San Juan fue en 2011, en el Estadio Abierto del Parque de Mayo. Pasaron más de 15 años desde aquel recital y el deseo de volver a ver a la banda en la provincia sigue intacto. Por ahora, no hay anuncio oficial, pero con el anticipo de Di Luciano y las gestiones ya reconocidas por la producción local, el sueño renguero vuelve a latir con fuerza y 2026 aparece, por primera vez, como una posibilidad concreta.