La Sociedad Rural de Rosario denunció que desde hace dos años solicita reuniones con los ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe sin obtener respuestas. Reiteraron su pedido de mantener una reunión "entre las partes involucradas para encontrar soluciones claras, eficaces y concretas".

Los ruralistas aseguraron que hay una "desarticulación de mecanismos de control y una ausencia de propuestas para el ámbito rural" lo que ha derivado en "un aumento de los delitos en los campos". Destacaron que se desmanteló OJO, la Central de Información Criminal Operativa, herramienta clave para combatir el delito rural.

Publicidad

OJO fue inaugurada en 2017 y funciona con personal policial y civil. Los productores santafesinos puntualizan que el sistema de monitoreo y coordinación fue "útil para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos". Alertan que la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad provincial "se centró exclusivamente en la seguridad urbana, sin propuestas concretas para el campo".

La entidad presidida por Tomás Layus describió el escenario como "falta de controles y una creciente vulnerabilidad de productores y trabajadores rurales". El sector productivo insiste en que la inseguridad rural requiere acciones específicas: justicia efectiva, investigaciones, más patrullajes, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades agropecuarias.