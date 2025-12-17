El descanso adecuado es esencial para mantener una buena salud física y mental. La actividad física regular no solo fortalece el cuerpo, sino que también potencia las funciones cognitivas y mejora el estado de ánimo. En este contexto, el sueño juega un rol fundamental para el bienestar general.

Actualmente, el insomnio se ha convertido en un problema frecuente, asociado a factores como el uso excesivo de pantallas, el aumento del sedentarismo y la disminución de la actividad física. Por esta razón, es importante conocer ejercicios que ayuden a optimizar las horas de sueño y lograr un descanso reparador.

Una investigación realizada por la Universidad Deportiva de Harbin, en China, comparó diferentes tipos de ejercicios para determinar cuáles resultan más efectivos para mejorar la calidad del sueño. Se analizaron entrenamientos aeróbicos tradicionales, como caminar, rutinas de fuerza y combinaciones mixtas.

Los resultados destacaron al yoga de alta intensidad como la práctica más eficaz para combatir el insomnio y mejorar el descanso. Esta modalidad de yoga, que eleva la frecuencia cardíaca y exige a los músculos, ofrece beneficios superiores incluso frente a caminatas o ejercicios de resistencia. Además, con tan solo 30 minutos de entrenamiento dos veces por semana, se comienzan a notar cambios significativos en la calidad del sueño.

El estudio no identifica una única causa para la efectividad del yoga, pero señala varios mecanismos que podrían explicar su impacto. En particular, el control consciente de la respiración durante la práctica contribuye a la relajación del organismo. Asimismo, ciertas posturas y movimientos pueden influir en las ondas cerebrales, favoreciendo un sueño más profundo y prolongado.

Este hallazgo ofrece una alternativa accesible y eficiente para quienes buscan mejorar su descanso y combatir el insomnio mediante el ejercicio físico.