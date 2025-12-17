El arte y el encuentro volverán a ser protagonistas con una nueva edición de Tertulias Artísticas, que este mes presenta un Especial de Navidad en Casa Leo, una propuesta que combina conversación, reflexión, música y celebración en un mismo espacio. La cita promete una noche intensa, pensada para quienes disfrutan del intercambio cultural y la escena artística local.

En esta edición especial, el ciclo regresa con nuevos invitados para dialogar sobre sus procesos creativos, conocer de cerca sus obras y profundizar en las preguntas que atraviesan la práctica artística: cómo se llega a una obra, por qué se elige una disciplina y qué motiva a seguir creando. El encuentro propone una charla íntima y abierta, donde el público podrá acercarse a las experiencias personales y profesionales de cada artista.

Además, la conversación abordará un eje central para quienes viven del arte o transitan ese camino: la gestión de la carrera artística. Durante la tertulia se debatirá qué pesa más en el recorrido creativo, si la producción de la obra o la forma de gestionar y sostener una carrera en el tiempo, un tema que despierta interés tanto en artistas emergentes como en públicos vinculados al ámbito cultural.

Los protagonistas de la noche serán Euse, Ana Trella y Violeta Futurx, tres artistas con miradas y recorridos diversos, que compartirán sus experiencias y abrirán el diálogo desde distintas disciplinas. Tras la charla inicial, se habilitará el micrófono abierto para que el público pueda realizar preguntas, comentarios y aportes, fortaleciendo el espíritu participativo que caracteriza al ciclo.

La propuesta no se agota en la palabra. En la terraza de Casa Leo estará habilitado “El Chiringuito”, con bebidas para acompañar la noche y generar un clima distendido desde el inicio. Y, como cierre, llegará el momento de la celebración: fiesta hasta que las velas no ardan.

El cronograma prevé la apertura de puertas a las 21 horas, las Tertulias Artísticas a las 22, y desde la medianoche, la fiesta para despedir el encuentro en clave festiva. El evento se realizará en Casa Leo, ubicada en Abraham Tapia 94 oeste.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000, mientras que en puerta costarán $5.000. Con espíritu navideño y una fuerte apuesta al encuentro cultural, Tertulias Artísticas invita a cerrar el año celebrando la creatividad, el diálogo y el arte compartido.