Una nueva oportunidad laboral se encuentra disponible en San Juan para quienes cuenten con experiencia en tareas de instalación. A través de un aviso difundido en redes sociales una empresa local inició la búsqueda de personal de instalación, orientada a cubrir puestos operativos dentro del rubro.

Según detalla el flyer, la convocatoria está dirigida a personas que posean experiencia en el manejo de herramientas, uno de los requisitos fundamentales para el puesto. Además, se solicita movilidad propia, lo que permitirá cumplir con los traslados necesarios vinculados a las tareas de instalación en distintos puntos.

Publicidad

Otro de los aspectos destacados del perfil requerido es la disponibilidad horaria, condición clave para adaptarse a las necesidades del servicio. Asimismo, se valorará especialmente la experiencia en colocación de cortinas, lo que indica que la búsqueda está orientada a trabajos vinculados al equipamiento y acondicionamiento de espacios.

Desde la empresa informaron que las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico rrhh@rollerpro.com.ar, donde se recepcionarán las postulaciones para avanzar con el proceso de selección.