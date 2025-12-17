En noviembre, la inflación mayorista mostró un aumento significativo que supera la estabilidad cambiaria, un dato preocupante para la economía y el Gobierno. Según el INDEC, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento de 1,6%, impulsado principalmente por subas en productos nacionales.

Este avance representa un salto respecto al 1,1% registrado en octubre y es superior al 2,5% que marcó la inflación minorista en el mismo mes. En lo que va del año, el IPIM acumuló un alza del 23,2%, mientras que la variación interanual alcanzó un 24,3%. Estos números anticipan dificultades para lograr una reducción sostenida de la inflación al consumidor.

El aumento mensual se explicó por una suba del 1,8% en los productos nacionales, mientras que los productos importados bajaron un 0,6%. Dentro de los productos nacionales, los sectores que más incidieron positivamente fueron los productos agropecuarios (0,51%), los productos refinados del petróleo (0,41%), alimentos y bebidas (0,30%) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21%). En contraste, el petróleo crudo y gas tuvo la mayor incidencia negativa con una caída del 0,55%.

Es importante señalar que el IPIM mide la evolución de precios entre el 15 de un mes y el 15 del siguiente, por lo que el dato de noviembre refleja el comportamiento entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Durante ese período, el tipo de cambio mayorista descendió un 1,4%, aunque este dato se debe contextualizar con la caída más pronunciada del 5% que había sufrido en el mes anterior, lo que moderó la inflación mayorista del último período.

Al analizar sectores específicos, las manufacturas nacionales que mostraron subas más destacadas fueron los productos refinados del petróleo con un 3,8%, vehículos con un 3% y sustancias y productos químicos con un 1,6%. Estos rubros aportaron presión alcista al índice general, a pesar del retroceso del dólar mayorista.

En medio de estos datos, el economista Javier Milei expresó su satisfacción en redes sociales, citando un mensaje de Luis Caputo que hacía referencia a las cifras del INDEC, y afirmó: “Vamos Toto. El mejor de la historia, lejos”.

Por su parte, la inflación minorista también continuó su tendencia al alza en noviembre, con un incremento del 2,5%, acumulando un aumento del 27,9% en los primeros once meses del año y una variación interanual del 31,4%. El INDEC detalló que la división con mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), mientras que Prendas de vestir y calzado tuvo la menor suba (0,5%).

Las regiones con mayores y menores aumentos en noviembre fueron Cuyo, con un alza del 2,8%, y tanto el Noroeste como la Patagonia, con un 2,3%, respectivamente.

Los primeros sondeos de consultoras privadas indican que esta tendencia inflacionaria se mantendría en diciembre, impulsada principalmente por la presión estacional de los alimentos, pese a la estabilidad del dólar y un consumo retraído.

Este escenario plantea un desafío para el Gobierno, ya que ni la contención del tipo de cambio ni la baja en el consumo han logrado frenar la dinámica inflacionaria que desde mayo muestra incrementos mensuales constantes.

La economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, sostiene que “el proceso inflacionario va a aflojar a partir de febrero y marzo, cuando termina el ciclo estacional de las subas de los precios”. Además, proyecta que “el IPC debería caer por debajo del 2% mensual desde ese momento”.