En un escenario doméstico donde la tecnología avanza, el interés por soluciones que mejoren la vida diaria con precisión y facilidad crece. Desde esa visión, el LG DUALCOOL AI Air aparece como un dispositivo que supera la regulación térmica tradicional, donde la tecnología siente, aprende y se adapta a las personas.

Diseñado con innovación e inteligencia artificial, el equipo transforma la forma en que se entiende el confort. Se presenta como un centro de bienestar integral, preparado para ajustar cada ambiente de manera automática. Su diseño apunta a unir gestión inteligente, purificación profunda y ahorro energético dentro de un único sistema.

El producto toma como eje central la función AI Air, desarrollada para ofrecer un nivel de personalización superior. Este recurso elimina ajustes continuos y brinda una experiencia adaptada a cada usuario. Funciona mediante tres modos: rápido, Buffer y Soft Air, cada uno modifica dirección, velocidad y flujo con criterios propios para lograr climas equilibrados.

El sistema integra procesos de aprendizaje profundo que analizan hábitos y condiciones del entorno. Esa capacidad permite determinar momentos adecuados para aplicar “Buffer Mode”, lo que genera continuidad en el enfriamiento y un nivel mayor de estabilidad ambiental. El resultado es una regulación progresiva que se ajusta a rutinas cotidianas.

La eficiencia energética ocupa un lugar central en el LG DUALCOOL AI Air. Su gestión proactiva del consumo busca evitar incrementos inesperados en los gastos de electricidad. El sensor de presencia y la detección de ventana abierta actúan de inmediato para reducir el uso de energía cuando la habitación queda vacía o pierde hermeticidad.

La calidad del aire ocupa un rol esencial dentro del sistema. El proceso de filtración incluye varias etapas destinadas a mejorar la respiración dentro del hogar. El prefiltro captura partículas grandes de polvo como primer paso. En tanto, el filtro de alergias elimina sustancias flotantes que pueden afectar a los usuarios.

El equipo incorpora sistemas internos destinados a conservar su estructura libre de suciedad y olores. Freeze Cleaning utiliza hielo en fase sólida para desprender polvo y contaminantes responsables de aromas desagradables, lo que reduce la presencia de bacterias. Este mecanismo se complementa con Auto Clean+, que actúa luego del uso del aire acondicionado y elimina humedad interna para impedir la formación de moho.

El dispositivo integra funciones que refuerzan el confort diario. Soft Air modifica la dirección del flujo para evitar corrientes directas. DUAL Vane impulsa aire frío o cálido hacia puntos más alejados de la habitación. El Control de Humedad contribuye a sostener un nivel adecuado dentro del hogar.

Por último, Sleep Timer+ analiza hábitos de uso con el fin de crear un modo sueño personalizado y más confortable. Esta herramienta se suma a las capacidades automáticas que distinguen al LG DUALCOOL AI Air. El producto está disponible en capacidades de 3517 W, 5275 W y 6448 W (Watts), lo que permite adaptarlo a diversas superficies.

A través de sus diferentes características, el LG DUALCOOL AI Air pretende lograr una transformación del confort doméstico en la Argentina. Los usuarios podrán disfrutar de un equipo que ofrece precisión térmica, eficiencia energética y purificación profunda.