Los bonos argentinos en dólares revertieron su tendencia y cerraron con ganancias este miércoles, mientras que el riesgo país descendió a niveles no vistos en más de siete años. El índice, que mide la percepción de riesgo de los inversores sobre la deuda soberana, llegó a tocar 555 puntos básicos durante la jornada, su punto más bajo desde hace siete años y cuatro meses.

La reducción del riesgo país se relaciona con la reciente intervención del Banco Central (BCRA), que modificó el esquema de bandas cambiarias y lanzó un programa de compra de reservas. Estas medidas respondieron a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de bancos internacionales y la city financiera, generando mayor confianza en los mercados.

En Wall Street, los títulos Globales emitidos bajo legislación de Nueva York mostraron subas de hasta 0,2%, con el Global 2038 liderando las ganancias. En tanto, los bonos Bonares, regulados por la jurisdicción local, tuvieron un comportamiento mixto: el Bonar 2041 subió hasta 0,8%, mientras que el Bonar 2030 cayó 0,9%. El nuevo Bonar 2029N (AN29) registró una baja marginal del 0,1%.

Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, comentó que para mantener esta baja en el riesgo país, el Gobierno debe continuar con la estrategia iniciada esta semana, que busca “descomprimir” el tipo de cambio y alinearse con los requerimientos del FMI en cuanto a la acumulación de reservas por parte del BCRA. Según el experto, la experiencia argentina hace que los inversores externos prefieran esperar una acumulación significativa de reservas antes de incrementar sus compras de bonos soberanos.

Como resultado de las recientes variaciones, la mayoría de los títulos soberanos argentinos ya cotizan con rendimientos inferiores a dos dígitos, un dato relevante para la sostenibilidad financiera del país. El Gobierno apunta a que el índice elaborado por J.P. Morgan se ubique por debajo de las 500 unidades para poder acceder a financiamiento internacional con tasas más accesibles.

En esa línea, la colocación del bono en dólares 2029N en el mercado local, que logró captar u$s910 millones a una tasa anual del 9,26% la semana pasada, representa un paso importante hacia ese objetivo.

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, predominó la caída, con bajas de hasta 1,6% lideradas por IRSA, seguida por Pampa Energía con una baja del 1,3%. Por el contrario, BBVA Argentina registró un aumento del 1,7%.

En la bolsa local, el índice S&P Merval cerró con una leve suba del 0,04% en pesos, alcanzando los 3.035.516,70 puntos. Sin embargo, en dólares, el Merval cayó un 0,7% hasta los 1.950,18 puntos, afectado por el incremento del dólar contado con liquidación (CCL), que avanzó un 0,8%.

Las acciones argentinas mostraron un predominio de subas, con incrementos destacados en Aluar (+3,6%) y Central Puerto (+3,3%), mientras que Banco de Valores se destacó negativamente con una caída del 1,2%.

Finalmente, el dólar blue se mantuvo firme en torno a los $1.500, ampliando la brecha cambiaria con el dólar oficial hasta un 3,4%.