Personal de la Subcomisaría Ansilta detuvo a un hombre de 24 años acusado de cometer un robo a mano armada en el departamento Rawson. El procedimiento se llevó a cabo en el Barrio Alameda, donde el sospechoso fue localizado junto a elementos vinculados al hecho delictivo.

El episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre de 2025, alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando un obrero de la empresa Andujar Eugenio Construcciones se encontraba realizando tareas de reparación de caños de agua pertenecientes a OSSE en el Barrio Malimán. En ese contexto, un sujeto se acercó al trabajador, lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo su teléfono celular.

Publicidad

Tras la denuncia realizada por la víctima, efectivos policiales iniciaron un rápido operativo de investigación que permitió identificar al presunto autor del robo. Minutos más tarde, los uniformados se dirigieron a un domicilio del Barrio Alameda, donde lograron detener al sospechoso.

Durante el procedimiento, la policía secuestró el teléfono celular denunciado como robado, un cuchillo y otro dispositivo móvil, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Publicidad

El detenido, identificado con el apellido Tejada, fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, a cargo del fiscal Rodrigo Lafont, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. El acusado permanecerá detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.