La Cámara de Diputados inició el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y el oficialismo consiguió un primer triunfo reglamentario al imponer que el tratamiento se realice por capítulos completos y no artículo por artículo, como reclamaba la oposición. La moción fue aprobada por 130 votos afirmativos contra 112 negativos.

La Libertad Avanza alcanzó el quorum con el acompañamiento del PRO, la UCR y legisladores que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada. Según estimaciones parlamentarias, la sesión se extenderá por al menos 15 horas. El Gobierno apunta a sancionar la primera ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei.

Desde el oficialismo sostienen que el esquema de votación por títulos permite ordenar el debate y avanzar con el tratamiento integral del texto. Entre los puntos más discutidos se encuentra el artículo 75, que propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

La oposición, encabezada por Unión por la Patria, presentó un dictamen propio y cuestionó el contenido del proyecto. Julia Strada afirmó que el presupuesto “refleja más ajuste y caída del consumo” y criticó la derogación de leyes aprobadas por el Congreso. En la misma línea, Victoria Tolosa Paz señaló que el texto “expresa destrucción del entramado industrial” y reclamó la ejecución de las partidas votadas para discapacidad. Agustín Rossi, por su parte, planteó dudas sobre la reactivación del consumo y la reducción de la desigualdad.

El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien destacó el equilibrio fiscal y aseguró que 2026 estará orientado a las inversiones. La discusión continúa con una extensa lista de oradores y se prevé que concluya durante la madrugada.