El Centro Cívico se vestirá de espíritu navideño el próximo lunes 22 de diciembre con la realización de “Vísperas de Navidad en el Centro Cívico”, una propuesta cultural que invita a celebrar la cercanía de las fiestas a través de la música y el canto coral. El evento se desarrollará a partir de las 10.30 horas en el Hall central, ubicado en el núcleo 3 de la planta baja.

La actividad contará con la participación del Coro Arturo Beruti, el Coro Canto a la Vida y el Coro Mariano de la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados, que interpretarán un repertorio de villancicos y obras tradicionales de Navidad. Además, la jornada tendrá como invitada especial a La Camerata San Juan, que aportará un marco instrumental a la propuesta artística.

El concierto está destinado al público en general y busca generar un espacio de encuentro en un ámbito cotidiano como el Centro Cívico, combinando la actividad administrativa con una experiencia cultural y festiva en la antesala de las celebraciones de fin de año.

“Vísperas de Navidad en el Centro Cívico” es una iniciativa organizada de manera conjunta por la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y la Dirección de Acción Cultural, Formación Vocal y de Artes Plásticas del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La propuesta se enmarca en una agenda cultural abierta y participativa que promueve el acceso a expresiones artísticas en espacios públicos.