La Justicia ha puesto bajo la lupa a Claudio “Chiqui” Tapia y a la mesa directiva de la AFA por una presunta red de corrupción y lavado de dinero que involucra transferencias internacionales millonarias. La investigación rastrea el desvío de fondos, principalmente provenientes de los contratos de la selección argentina campeona del mundo, hacia estructuras societarias denominadas "fantasmas" en los Estados Unidos. Entre los movimientos sospechosos se encuentran el pago de vuelos privados y alquiler de yates de lujo sin relación con la actividad deportiva oficial.

El esquema operaba a través de Tourprodenter LLC, empresa radicada en Florida y dirigida por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que retiene una comisión del 30% como agente comercial de la AFA,. Esta firma utilizó cuentas en Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan para derivar fondos a personas sin antecedentes comerciales en Bariloche.

Javier Alejandro Ojeda Jara (Soagu Services LLC) recibió más de 10 millones de dólares, mientras que su pareja, Mariela Marisa Schmalz (Marmasch LLC), fue beneficiaria de aproximadamente 13.4 millones de dólares a través de múltiples transferencias. Asimismo, las firmas Velp LLC y Velpasalt LLC, vinculadas a Verónica Inés López y Roberto Salice, percibieron 3 y 14.7 millones de dólares respectivamente.

La denuncia, impulsada tras un pedido de información en EE. UU. por el empresario Guillermo Tofoni, detalla que se gastaron más de 512.000 dólares en servicios náuticos en empresas como CCYACHTING LLC y Charter Dreams.

Respecto a los gastos aeronáuticos, se detectaron giros por 6 millones de dólares a IATS y pagos frecuentes a proveedores como PLS Logistic, Pratt & Whitney, Banyan Air Services y Gulfstream Aerospace Corp, incluyendo el uso de la firma Alas del Fin del Mundo S.R.L.

Sobre estas maniobras, Tofoni declaró: “El empleo de dinero de la AFA para pasear en barcos lujosos representa una vergüenza. Clubes asociados pobres y dirigentes ricos, paseando por Mónaco y otros lugares del mundo”. La Justicia investiga si estos fondos, que nunca ingresaron a la Argentina ni a los registros oficiales de la entidad, fueron utilizados para la adquisición directa de al menos una aeronave en el extranjero.