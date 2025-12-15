El hombre que fue filmado enfrentando cuerpo a cuerpo a uno de los atacantes del tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, fue identificado como Ahmed al Ahmed, un comerciante de 43 años, propietario de una frutería y padre de dos hijos. Su intervención fue clave para evitar un número aún mayor de víctimas en el ataque que dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos.

Un video verificado por la BBC muestra el momento en el que Ahmed corre hacia uno de los agresores, logra arrebatale el arma, apuntarle y obligarlo a retroceder. Las imágenes se viralizaron rápidamente y convirtieron al civil en un símbolo de valentía en medio del horror.

Ahmed permanece internado y fue sometido a una cirugía por heridas de bala en el brazo y la mano, según confirmó su familia a 7News Australia. Su primo, Mustafa, relató que recibió al menos dos disparos. “Es un héroe, sin duda alguna. Tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano”, aseguró.

Este lunes, Mustafa amplió la información sobre su estado de salud: “Espero que esté bien. Lo vi anoche. Estaba bien, pero vamos a esperar lo que digan los doctores”. Por su parte, los padres de Ahmed indicaron al medio ABC que habría recibido cuatro o cinco balazos.

“Rogamos a Dios que lo salve”, expresó su madre, mientras que su padre destacó el espíritu solidario de su hijo: “Cuando hizo lo que hizo, no estaba pensando en el origen de las personas que estaba salvando. Él no discrimina entre una nacionalidad y otra”.

El ataque ocurrió el domingo por la noche mientras más de 1.000 personas participaban de un evento por la festividad judía de Hanukkah. La Policía de Nueva Gales del Sur calificó el hecho como un atentado terrorista dirigido contra esa comunidad religiosa y confirmó que los agresores fueron un padre y su hijo, de 50 y 24 años.

El hombre de 50 años murió en el lugar, mientras que el joven permanece internado en estado crítico. Durante el ataque, ambos dispararon desde distintos puntos de la playa y un puente peatonal cercano.

Las imágenes muestran cómo, tras el forcejeo, Ahmed baja el arma y levanta una mano, aparentemente para identificarse ante la policía y evitar ser confundido con uno de los atacantes.

La valentía del comerciante fue reconocida por las máximas autoridades. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó: “Ese hombre es un auténtico héroe, y no me cabe duda de que hay muchas personas vivas gracias a su valentía”.

En la misma línea, el primer ministro australiano Anthony Albanese sostuvo: “Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes”. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump también elogió su accionar: “Fue una persona muy, muy valiente y salvó muchas vidas”.