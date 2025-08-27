Ainsworth's Raptor & San Fa Series debutan en Oasis Pilar

Ainsworth Game Technology ha fortalecido su presencia en el mercado de juegos argentino con el debut de sus máquinas A-STAR RAPTOR y la familia de juegos SAN FA en Casino Bingo Oasis Pilar. Esta movida combina hardware de juego avanzado con contenido atractivo diseñado para elevar la experiencia del jugador y modernizar el piso del casino.

La Serie de Juegos SAN FA

La serie SAN FA, con títulos como Pandas, Rabbits, Tiger y Dragons, se destaca por sus vibrantes elementos visuales con inspiración asiática, gráficos premium y sólidos modelos matemáticos. Las características dinámicas como el bono POTS y los jackpots progresivos fomentan el juego extendido y una fuerte retención del jugador. Lanzando con un GRAN jackpot a partir de ARS 10 millones (alrededor de USD 10.000), la serie tuvo un impacto inmediato, confirmando su éxito en los mercados latinoamericanos y europeos.

Acceso a los juegos de Ainsworth más allá del casino

Diseño de vanguardia de las máquinas Raptor

La máquina A-STAR RAPTOR refleja el compromiso de Ainsworth con la innovación en hardware en lo que respecta a los juegos. Incluye una pantalla curva Ultra HD de 43 pulgadas, iluminación led inmersiva, y un diseño ergonómico elegante que mejora la comodidad y el atractivo visual. Diseñado para contenido de juegos de alto impacto, RAPTOR ofrece una presencia audaz en el piso de juegos al tiempo que admite diversos títulos como la serie SAN FA.

Experiencia de jugador mejorada

Esta nueva adición eleva la experiencia de juego en el lugar, con tecnología de primer nivel y diseños visualmente sorprendentes. Los jugadores ahora pueden sumergirse en una amplia gama de juegos inmersivos que prometen mantenerlos comprometidos durante horas. La reputación de Ainsworth por ofrecer juegos de tragamonedas de alta calidad es evidente en la serie San Fa, que muestra una mezcla de elementos de juego tradicionales e innovadores, que atraen tanto a los entusiastas de las tragamonedas experimentados como a los recién llegados.

Celebración del lanzamiento e impacto en el mercado

Casino Bingo Oasis Pilar celebró el lanzamiento del 26 al 28 de junio con un evento especial en la sala, atrayendo a los jugadores y aumentando la visibilidad de la serie SAN FA y las máquinas RAPTOR. Esta colaboración impulsa la oferta de entretenimiento del casino a la vez que apoya la estrategia más amplia de Ainsworth para adaptar las soluciones a los mercados locales.