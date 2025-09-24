Alberto Fernández reapareció este martes en las redes con un mensaje cargado de críticas e ironías hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el respaldo que expresó a Javier Milei durante un encuentro bilateral en Nueva York. En X, el ex mandatario escribió: Despertate, Donal (WAKE UP), emulando el estilo narrativo que suele usar Cristina Kirchner.

Fernández sostuvo que el programa económico de Milei “ya fracasó” y calificó a Trump de “profundamente ignorante”, cuestionando la ayuda financiera que podría llegar desde el Tesoro estadounidense. En su mensaje, señaló: “Ya lo hiciste con Macri, ahora lo volvés a hacer con Milei. Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”.

Publicidad

El ministro de Economía, Luis Caputo, comentó tras la reunión con Trump que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “hará algún anuncio”, aunque evitó dar detalles sobre la ayuda: “Preferimos no decir nada hasta que no tengamos nada listo. Los equipos están hablando y seguramente el secretario hará algún anuncio”.

Fernández también cuestionó el apoyo explícito de Trump a la reelección de Milei: “¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”**. Además, advirtió sobre el riesgo de que la deuda argentina siga creciendo: “Si Donald Trump, cómplice de Macri en el endeudamiento argentino, apoya a Milei y le va a dar más dólares, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar”.

Publicidad

El ex presidente cerró su mensaje con una postdata irónica, siguiendo otro recurso de estilo de Cristina Kirchner: “Trump, si vas a hacer negocios con Milei, preguntá para quien es el 3%”, en referencia al escándalo de los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.