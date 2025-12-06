Alertan por el riesgo de caída de rocas y crecientes en el tramo Jáchal-Rodeo

Personal de Vialidad Nacional de la Zona Norte emitió una alerta urgente ante las intensas precipitaciones que afectan la Ruta Nacional 150, en el tramo comprendido entre Jáchal y Rodeo. Debido al riesgo inminente de caída de rocas sobre la calzada y la formación de crecidas, las autoridades recomiendan evitar por completo la circulación por esta vía hasta nuevo aviso.

Informe actualizado de Vialidad Provincial

Paralelamente, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) difundió un reporte detallado sobre el estado de varias rutas en distintos departamentos, donde las lluvias ya han causado inconvenientes:

Jáchal

RP 491 – Camino a Huaco: Se encuentra transitable con precaución. Se ha identificado un socavón en la banquina antes del túnel, pero el sector está debidamente señalizado. Se recomienda extremar la atención al circular.

Sarmiento

RP 351 – Badén Divisadero: Declarada INTRANSITABLE debido a una bajada de creciente.

RP 318 – Desde RN 153 (Cañada Honda) hasta RP 351 (Retamito): Se encuentra transitable con precaución en las zonas de badenes, donde se registra bajada de agua.

Ullum

RP 436 – Badén Quebrada de los Gauchos: Declarada INTRANSITABLE por bajada de creciente.

Recomendaciones de seguridad

Ante esta situación, las autoridades viales instan a la población a:

Evitar el tránsito por la RN 150 entre Jáchal y Rodeo hasta que las condiciones mejoren y se levante la alerta. Respetar toda la señalización en las rutas afectadas y los desvíos que pudieran habilitarse. Circular con extrema precaución en los tramos declarados como transitables, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia segura. No intentar cruzar badenes o sectores anegados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional y Provincial para conocer las actualizaciones en tiempo real.

La DPV y Vialidad Nacional continúan monitoreando la situación meteorológica y el estado de la red vial. Se espera que los equipos de mantenimiento actúen en cuanto las condiciones lo permitan para restablecer la normal circulación en los tramos afectados.