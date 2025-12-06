Las Guerreras K-Pop se presentan en la Sala Z

La ola del Kpop llegará a la provincia con un espectáculo teatral en vivo y de gran despliegue visual. “Mundo Kpop: Cazadoras de Demonios” se presentará por primera vez en San Juan el viernes 12 de diciembre a las 18:00 horas en la Sala Z, ubicada en Pedro Echagüe 451 Oeste. La obra combina la estética del animé, coreografías vibrantes y un mensaje sobre la unión y la amistad, dirigida a toda la familia.

El musical, basado en la serie animada y el universo del Kpop, narra la historia de un grupo de talentosas chicas Kpop que, en la cima de su carrera, se ven enfrentadas a su mayor desafío: los Saya Boys, un misterioso grupo de demonios que buscan conquistar a la humanidad a través de una música hipnótica.

A lo largo de la función, el público será testigo de batallas mágicas, coreografías de alto impacto y canciones originales, mientras las protagonistas descubren que la verdadera fuerza no está en la competencia, sino en valores como la amistad, la aceptación y el trabajo en equipo.

Un espectáculo visual para todas las edades

La puesta en escena promete un gran despliegue visual, con vestuarios coloridos, efectos especiales y rutinas de baile inspiradas en los grandes íconos de la música coreana. El elenco, compuesto por jóvenes talentos, lleva adelante una historia que fusiona el lenguaje moderno del musical con elementos estéticos del animé, creando una experiencia dinámica y sensorial.

Más allá del entretenimiento, la obra busca transmitir un mensaje positivo sobre la identidad, la confianza en uno mismo y la importancia de unirse ante las diferencias. “Juntos siempre es mejor” es la premisa que recorre la trama, resonando especialmente entre las nuevas generaciones.

Información práctica para no perderse el show

Las entradas ya están a la venta en la boletería de Sala Z, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, y también a través de los canales online habilitados. El valor de la entrada es de $20.000.

