Un delincuente apuntó con un arma a un niño para robarle el celular en Rawson

Un hecho de extrema violencia conmocionó este viernes a los vecinos del barrio SUOES en Rawson, cuando un delincuente amenazó con un arma a un grupo de niños –entre ellos uno de 13 años– para robarles un teléfono celular.

Según relató un familiar de las víctimas a DIARIO HUARPE, el hecho ocurrió cuando sus tres hijos –un niño de 13 años, una niña de 9 y el menor de 5– se encontraban jugando en el barrio junto a otros amigos. De repente, un hombre se acercó, apuntó directamente al mayor con un arma y amenazó con golpearlo con la culata del arma si no entregaba su celular.

“Mi hijo le entrega el celu muerto de miedo”, narró el padre en un mensaje que rápidamente se difundió entre vecinos. En su descripción, destacó la crueldad del atacante, quien no dudó en amenazar a un menor frente a sus hermanos pequeños, uno de los cuales, de apenas cinco años, gritaba “¡mamá!” durante el asalto.

La desesperación de una comunidad “cansada”

El hecho no solo dejó en shock a la familia directa, sino que reactivó el reclamo vecinal por mayor seguridad. El padre recordó que los residentes del barrio SUOES ya han presentado notas pidiendo refuerzos policiales, “pero no se logró nada”. En su mensaje, hizo un llamado urgente a las autoridades: “¡Basta, basta! Esto se corta acá”.

La comunidad manifestó su preocupación ante lo que perciben como una escalada delictiva. Muchos vecinos vincularon este episodio con otros hechos recientes de violencia, incluyendo el trágico caso de Valle Grande –donde un niño murió por un disparo en una disputa vecinal– y señalaron el temor de que “se repita una tragedia” en Rawson.

La frase “ahora se metieron con los niños” resume la indignación que recorre el barrio. Para los vecinos, el ataque a un grupo de menores que jugaban en plena tarde marca un punto de inflexión en la sensación de vulnerabilidad.

“Somos de barrio SUOES y ya estamos cansados de robos. Pero ahora se metieron con los niños y vamos a hacer todo para que nos escuchen”, expresaron desde el entorno de las víctimas, anunciando que no permanecerán en silencio y redoblarán los esfuerzos para que las autoridades tomen cartas en el asunto.