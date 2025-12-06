En la base aérea de Río Cuarto, Córdoba, se realizó la presentación oficial de los seis aviones de combate F-16 adquiridos por el Gobierno a Dinamarca, un evento que destacó por un detalle poco habitual: uno de los cazas exhibió un sticker con la imagen de un león en celeste y blanco, un símbolo vinculado al presidente Javier Milei.

Fuentes oficiales confirmaron que la colocación de este emblema fue “en honor al Presidente”, motivo por el cual Milei eligió ese avión en particular para subir durante la ceremonia, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri.

El sticker apareció solo en el flanco izquierdo de uno de los seis F-16, el mismo que Milei utilizó para tomarse fotografías durante el acto. Esta práctica de colocar imágenes de animales en aviones militares es habitual en las Fuerzas Aéreas, ya que suelen simbolizar valores o identificar unidades específicas.

Históricamente, durante la Guerra de Malvinas, los aviones A4 del Grupo 5 de Caza llevaban la figura del halcón, que también se mantiene en las colas de los actuales F-16. El león celeste y blanco del sticker será retirado, ya que solo estuvo presente para rendir homenaje al mandatario.

El día comenzó con un vuelo de presentación sobre Buenos Aires, donde los F-16 sobrevolaron puntos emblemáticos como la Casa Rosada y el Obelisco. Fue en ese momento cuando alguien colocó el sticker del león en el avión.

Durante la ceremonia en Río Cuarto, el presidente Milei saludó desde el avión que portaba el distintivo, acompañado por funcionarios y autoridades militares. Los seis F-16, que ya lucen el tradicional halcón en sus colas, fueron presentados como parte de la renovación de la Fuerza Aérea Argentina.

Milei expresó: “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea”.

Además, relató la maniobra realizada por los pilotos, destacando que la demostración permitió que “cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Para el mandatario, estos F-16 representan “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino” y su llegada marca un momento histórico: “Hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro”.

Milei vinculó la compra de estos cazas con una política de reparación institucional hacia las Fuerzas Armadas, diferenciando su gestión de las anteriores: “Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas. Nuestro Gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios”.

Reiteró que su administración busca “volver a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece”.

En el mismo acto, Milei agradeció al ministro Luis Petri por su gestión y resaltó la figura de su sucesor, Carlos Presti. “El ministro Petri deja su cargo para ir a cumplir una tarea indispensable en la Cámara de Diputados, pero deja detrás suyo un legado enorme, el cual estos aviones son su mayor testamento. La conducción del Ministerio de Defensa seguirá en excelentes manos. Ahora, este área pasará al teniente general Presti, un militar de carrera”.

Las aeronaves, compradas a Dinamarca, partieron de Córdoba y realizaron un vuelo rasante sobre Buenos Aires, recorriendo la Casa Rosada, el Obelisco y la Costanera durante aproximadamente siete minutos.