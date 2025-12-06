El Inter Miami de Messi se coronó campeón de la MLS por primera vez

El Inter Miami de Lionel Messi logró un hito histórico en su corta trayectoria al conquistar su primer título de la Major League Soccer (MLS), tras imponerse por 3-1 al Vancouver Whitecaps en una vibrante final disputada en el Chase Stadium. La "Pulga", brillante con dos asistencias, alcanzó los 47 títulos en su legendaria carrera y fue pieza clave en el triunfo del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Las Garzas salieron al campo con una formación cargada de experiencia y talento sudamericano, liderada por Messi y respaldada por Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul. El equipo no necesitó mucho tiempo para adelantarse en el marcador: a los 7 minutos, una incursión de Tadeo Allende terminó en un gol en contra del defensor canadiense Édier Ocampo, que desvió un pase hacia su propia red.

Publicidad

El primer tiempo estuvo dominado por el Inter Miami, que supo administrar la ventaja y contó con una destacada actuación de su arquero, Rocco Ríos Novo, quien a los 38 minutos realizó una espectacular atajada a quemarropa frente a Emmanuel Sabbi para mantener el 1-0.

Messi despierta y define la final

En el segundo tiempo, el Vancouver reaccionó y logró el empate a los 59 minutos mediante Ali Ahmed, tras un remate que rebotó en el palo antes de ingresar. Sin embargo, la igualdad duró poco. A los 70 minutos, Lionel Messi demostró su genialidad: recuperó un balón dormido en la mitad del campo, avanzó y dio un pase magistral en profundidad a Rodrigo De Paul, quien definió con clase ante el arquero para volver a poner en ventaja a su equipo.

Publicidad

La Pulga no se conformó y, en tiempo de descuento, volvió a ser decisiva. Tras una jugada colectiva, asistió a Tadeo Allende, quien selló el 3-1 definitivo a los 95 minutos, desatando la locura en el estadio y confirmando el título.

Un título histórico y el legado de Messi

Este campeonato representa la primera estrella de la MLS para el Inter Miami, un club que en pocos años logró armar un proyecto ambicioso que culminó con este éxito. Para Lionel Messi, significa su título número 47 en una carrera repleta de trofeos, consolidando aún más su legado en el fútbol mundial.

Publicidad

El técnico Javier Mascherano logró así su primer gran logro como entrenador en el club, dirigiendo un equipo que combinó juventud y experiencia para superar una temporada desafiante y culminar con el premio mayor.