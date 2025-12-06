Detuvieron a una mujer por el robo de una moto en Rawson

En la mañana de este jueves, efectivos de la Comisaría 35° lograron esclarecer rápidamente el robo de una motocicleta en el departamento Rawson. El hecho se registró en la zona de calle Meglioli, antes de calle Ortega, donde un rodado de 110 cc había sido sustraído horas antes.

A partir de los datos aportados por la víctima y tareas realizadas en el lugar, personal policial inició un operativo de búsqueda que permitió identificar a una sospechosa vinculada al hecho. Minutos más tarde, la mujer —identificada como Nievas, de 25 años y residente en el barrio Valle Grande— fue aprehendida y puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Publicidad

Tras la detención, el procedimiento fue informado a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que continuará con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación y determinar la participación de la joven en el robo.