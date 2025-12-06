La empresa Bayton, dedicada a los servicios eventuales, lanzó una convocatoria laboral para incorporar operarios de finca en la zona de Cañada Honda, en Media Agua, San Juan. La propuesta está orientada a trabajadores con experiencia en tareas rurales y agrícolas, especialmente vinculadas a labores de cosecha y manejo de plantas.

Según informó la firma, los postulantes seleccionados se sumarán a equipos de trabajo que desarrollan actividades en plena temporada productiva, con tareas que pueden incluir recolección, carga, selección de fruta, mantenimiento general de cultivos y otras funciones propias del trabajo de campo.

Publicidad

Los interesados en aplicar deben enviar su currículum vitae al correo electrónico emunoz@bayton.com.ar, o comunicarse al número 260 4533541 para obtener más información.

Bayton S.A., habilitada como Empresa de Servicios Eventuales bajo la norma N° 1020, mantiene búsquedas activas en distintos puntos del país y continúa ampliando su base de personal para tareas agrícolas y productivas.